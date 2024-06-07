Jovem é baleado no peito por dois suspeitos em bar de Linhares

Um jovem de 26 anos foi baleado por dois suspeitos que surgiram em um carro contra ele e um amigo quando estavam em um bar no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (6). A vítima sofreu um disparo na altura do peito.
Segundo a Polícia Militar, mesmo ferido, ele conseguiu relatar aos policiais, no Hospital Geral de Linhares (HGL), que não sabia quem eram os suspeitos. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde dele. O amigo, que também estava no bar, não ficou ferido.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.