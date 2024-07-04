Instituto de previdência de servidores de Vitória alerta para golpe com nome da entidade

Criminosos estão se passando por servidores do Ipamv para aplicarem golpes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (Ipamv) alertou que criminosos estão utilizando o nome da instituição para aplicarem golpes contra servidores. Segundo o Ipamv, os golpistas se passam por trabalhadores da entidade, pedem dados pessoais e o pagamentos de taxas para precatório e recadastramento.

Durante o telefonema, é estipulado para a vítima um horário e data limite para ser realizada a transferência bancária. Porém, o Ipamv informou por meio de publicação no site que nenhum trabalhador ligado à autarquia fez contato por telefone para nenhuma dessas atividades.

Na postagem, o instituto pede ajuda para divulgação do caso e pede para não compartilharem informações pessoais. Ao ser demandada sobre a quantidade de denúncias registradas sobre o caso, a Polícia Civil informou que é necessário informar o número de boletim de ocorrência para realizar a busca. Porém, a corporação deu dicas de como evitar cair em golpes como este.