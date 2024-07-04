Instituto de previdência de servidores de Vitória alerta para golpe com nome da entidade

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (Ipamv) alertou que criminosos estão utilizando o nome da instituição para aplicarem golpes contra servidores. Segundo o Ipamv, os golpistas se passam por trabalhadores da entidade, pedem dados pessoais e o pagamentos de taxas para precatório e recadastramento.
Durante o telefonema, é estipulado para a vítima um horário e data limite para ser realizada a transferência bancária. Porém, o Ipamv informou por meio de publicação no site que nenhum trabalhador ligado à autarquia fez contato por telefone para nenhuma dessas atividades.
Na postagem, o instituto pede ajuda para divulgação do caso e pede para não compartilharem informações pessoais. Ao ser demandada sobre a quantidade de denúncias registradas sobre o caso, a Polícia Civil informou que é necessário informar o número de boletim de ocorrência para realizar a busca. Porém, a corporação deu dicas de como evitar cair em golpes como este.
"Se receber uma ligação suspeita, não forneça informações pessoais ou financeiras imediatamente. Em vez disso, ligue de volta para um número oficial conhecido do órgão para confirmar a autenticidade da solicitação. Sempre confirme a identidade da pessoa que está entrando em contato e, se suspeitar de uma tentativa de golpe, denuncie imediatamente a atividade às autoridades locais", avisou. A Prefeitura de Vitória foi procurada, mas ainda não deu retorno.