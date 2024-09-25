Incêndio atinge apartamento em Colina de Laranjeiras, na Serra

Um incêndio atingiu um apartamento no quinto andar de um prédio, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (25). Imagens divulgadas nas redes sociais (veja acima) mostram muita fumaça saindo da residência. Não há informações sobre feridos.
O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para a ocorrência de incêndio em edificação no bairro, e disse que uma equipe foi encaminhada ao local. De acordo com a corporação, militares realizaram o combate e extinguiram as chamas, que atingiram quarto, corredor e um quarto de casal. No apartamento de cima, o calor trincou o piso, e no corredor da área comum as paredes ficaram com a pintura queimada e água acumulada.
Segundo os Bombeiros, não houve vítimas, e foi solicitada a perícia de incêndio pelo responsável pelo imóvel. O prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, podendo ser prorrogado.