Incêndio atinge apartamento em Colina de Laranjeiras, na Serra

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para a ocorrência de incêndio em edificação no bairro, e disse que uma equipe foi encaminhada ao local. De acordo com a corporação, militares realizaram o combate e extinguiram as chamas, que atingiram quarto, corredor e um quarto de casal. No apartamento de cima, o calor trincou o piso, e no corredor da área comum as paredes ficaram com a pintura queimada e água acumulada.