Homem morre e outro fica ferido após caírem de andaime em Vila Velha

Um homem morreu e outro ficou ferido após cair de um andaime enquanto realizavam uma obra na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Alvorada, em Vila Velha. Ezequiel Luciano de Oliveira, de 54 anos, realizava a reforma em um prédio juntamente com o colega quando o acidente aconteceu.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Acidente de Trabalho (Deat). Segundo informações levantadas pela equipe da Deat no local do acidente de trabalho, os homens se assustaram com os disparos da ocorrência de confronto entre policiais militares e criminosos e caíram.
De acordo com a família de Ezequiel, o acidente não tem ligação com o tiroteio. O homem ferido está internado e não há informações sobre seu estado de saúde.