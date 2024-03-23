Homem joga pedras de gelo em clientes de bar e confusão acaba em tiros no ES

Uma confusão por causa de uma brincadeira com pedras de gelo dentro de um bar terminou com um homem baleado na madrugada deste sábado (23), em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, um amigo da vítima informou que eles estavam no estabelecimento comercial, no bairro Três Barras, quando o suspeito de efetuar os disparos, que estava na mesa ao lado, jogou pedras de gelo em frequentadores do bar que estavam no andar debaixo. Em seguida houve um princípio de tumulto entre o homem e alguns clientes.

A equipe de segurança, então, retirou o suspeito do local. Na sequência, o causador da confusão teria ameaçado a vitima e seus amigos. Ainda de acordo com a PM, no momento em que o grupo de amigos saía do bar, o suspeito sacou uma arma e efetuou quatro disparos na direção deles. Um homem foi atingido na perna e levado para um hospital da cidade. O estado de saúde não foi informado.