Homem invade apartamento e esfaqueia mulher em Cariacica

Um homem foi preso após esfaquear uma mulher dentro de um apartamento na tarde desta quinta-feira (31) no bairro Vila Palestina, em Cariacica . Segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito, de 40 anos, teria invadido a residência da vítima para tentar cometer furtos.

Conforme o relatado no documento, a mulher, de 30 anos, teria chegado no apartamento e se deparado com suspeito no local. Após perceber a presença da mulher, o suspeito teria começado a esfaquear a vítima, atingido as costas, o abdômen, pescoço e as mãos. Após a agressão o suspeito teria tentado fugir, mas foi detido por populares que ouviram os gritos de socorro da mulher.

Após ter sido detido, homem teria contado à Polícia Militar que não foi até o apartamento da vítima para roubar e sim para cobrar uma dívida. O suspeito ainda teria afirmado que a mulher que estava com a faca e começado a agressão.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais encontraram o homem com o celular da moradora no bolso da calça e uma mochila contendo uma faca. Ele foi encaminhado para o PA de Alto Lage, pois estava com algumas escoriações. Após ser atendido e liberado, o indivíduo afirmou que não tinha ido ao local para roubar, mas sim para cobrar uma dívida da vítima no valor de 600 reais, que ele havia emprestado, porém ela não queria pagar.

O homem relatou ainda que a moradora pegou uma faca para agredi-lo e para se defender, tomou a arma branca da mão dela e golpeou a moradora na região das costas, pescoço, abdome, tórax e mão esquerda. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Já o indivíduo foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação.