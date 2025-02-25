Homem é preso suspeito de quebrar dente e cortar cabelo da ex à força em Nova Venécia

Aparador de pelos usado pelo suspeito para raspar o cabelo da ex-companheira foi apreendido Crédito: Polícia Civil

Um homem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (25) suspeito de perseguir e agredir a ex-companheira, além de desrespeitar medidas judiciais de proteção à vítima. Entre os atos de violência cometidos, estão o corte forçado do cabelo dela e até um dente quebrado. A prisão ocorreu no bairro Altoé, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo a delegada Geórgia Schimidt Resk Malcum, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Venécia, a Justiça acatou um pedido da polícia e determinou a prisão preventiva — por tempo indeterminado — do suspeito, pelos crimes de perseguição, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU) contra a ex-companheira.

“O investigado chegou a quebrar um dente da vítima e, na semana passada, por não aceitar o término do relacionamento, atacou a vítima na rua e cortou os cabelos à força. Além disso, agrediu-a com socos e chutes”, disse a delegada.