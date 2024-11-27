Homem é preso suspeito de armazenar vídeo pornográfico de adolescente no ES

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de armazenar conteúdo pornográfico com adolescente em um pen drive em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (26). Ele era alvo de mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, a investigação iniciou após a esposa do indivíduo ver os vídeos no celular dele e contar para a mãe da vítima, que procurou a delegacia e registrou a ocorrência.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Nova Venécia, delegada Geórgia Malcum, o suspeito é conhecido da família da vítima e, supostamente, levava a menina para ajudar na roça pagando um valor à família. “No entanto, descobrimos que ele levava a menina para um motel e lá praticava atos libidinosos e conjunção carnal contra a vontade da ofendida. Além disso, o suspeito filmava a menina e armazenava os vídeos em seu celular”, disse Malcum.

Em depoimento especial, a vítima confirmou todas as informações e afirmou que recebia dinheiro, roupas e calçados do suspeito. “A vítima nos informou que o homem dizia que se ela parasse, teria que devolver tudo o que havia recebido. Ela também confirmou que existiam vídeos de outras meninas. A partir dessas informações, representamos pelo mandado de busca e apreensão que foi cumprido na data desta terça-feira (26)”, explicou a delegada Geórgia Malcum.

Durante o cumprimento do mandado na residência do suspeito, foi apreendido um pen drive e o aparelho celular do homem. No pen drive, foram localizados os vídeos mencionados, o que resultou na prisão em flagrante do indivíduo. Segundo a PC, o celular passará por análise para verificar se existem mais arquivos e outras vítimas. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.