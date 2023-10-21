Homem é morto a tiros e corpo é encontrado no meio da rua no ES

Um homem foi morto a tiros em São Mateus, no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (20). O corpo foi encontrado por populares no meio da rua no bairro Liberdade, mas, de acordo com a Polícia Militar, não há detalhes sobre a dinâmica ou motivação do crime, já que ninguém na região passou informações.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.