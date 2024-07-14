Homem é morto a tiros e corpo é encontrado em estrada de Ibatiba

Um homem de 39 anos foi morto a tiros, no final da noite de sábado (13), em uma estrada de Ibatiba, município que fica no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do crime, encontraram a vítima já sem vida e caída no chão, junto com uma motocicleta. A moto foi guinchada.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ibatiba. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.