Homem é morto a tiros após chutar portão da casa da ex em Conceição da Barra

Fotos mostram trabalho da perícia da manhã deste sábado (9) e a vítima assassinada Crédito: Montagem A Gaezta

A Gazeta apurou com fontes das forças de segurança que a vítima é Adenilson Vitor, que possuía histórico criminal por furto, roubo e violência doméstica. Os disparos foram realizados na cabeça da vítima. Um homem de 46 anos foi assassinado a tiros no meio da rua, em frente à casa da ex-companheira, na madrugada deste sábado (9), no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo . A reportagem deapurou com fontes das forças de segurança que a vítima é Adenilson Vitor, que possuía histórico criminal por furto, roubo e violência doméstica. Os disparos foram realizados na cabeça da vítima.

Segundo a Polícia Militar, o homem já estava morto quando a viatura da corporação chegou ao local. Testemunhas detalharam aos policiais que a vítima estava na frente da casa da ex-namorada, quando um carro parou e os disparos foram efetuados.

Para os policiais militares, a ex-companheira da vítima disse que o homem estava chutando o portão da residência dela, até que, em determinado momento, ela ouviu ele discutir com um desconhecido e na sequência o barulho dos disparos.

A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Acrescentou que detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o Procurada por, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Acrescentou que detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.