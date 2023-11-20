Homem é executado a tiros por suspeitos de moto em Vitória

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local. Ele apurou que a vítima é conhecida na região e estava na orla quando os criminosos chegaram. Uma motocicleta com a chave na ignição estava na cena do crime. No início da tarde, os policiais estavam tentando descobrir se o veículo tem alguma relação com o crime — se era da vítima ou dos bandidos, por exemplo.