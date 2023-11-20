Homem é executado a tiros por suspeitos de moto em Vitória

Um homem conhecido pelo apelido "Chacal" foi executado a tiros no final da manhã desta segunda-feira (20), no bairro Inhanguetá, em Vitória. Segundo testemunhas, os suspeitos chegaram em uma motocicleta e depois fugiram.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local. Ele apurou que a vítima é conhecida na região e estava na orla quando os criminosos chegaram. Uma motocicleta com a chave na ignição estava na cena do crime. No início da tarde, os policiais estavam tentando descobrir se o veículo tem alguma relação com o crime — se era da vítima ou dos bandidos, por exemplo.
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, durante a madrugada houve uma troca de tiros com assassinato na bairro Grande Vitória, vizinho de Inhanguetá. Ainda não se sabe se há relação entre os casos. A investigação, agora, fica a cargo da Polícia Civil.