Homem é achado morto com golpes de faca no peito em Cariacica

Vizinhos chamaram a polícia após sentirem mau cheiro vindo da residência da vítima

Ainda segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o homem teria sido esfaqueado quatro vezes no peito e a possível arma do crime foi achada no local. Os moradores disseram que ouviram uma discussão entre a vítima e a namorada, que morava com ele, na noite de sábado (16).