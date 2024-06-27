Homem divulga vídeo de sexo com ex por vingança e é preso em São Mateus

Homem sendo conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A corporação informou que a vítima registrou um boletim de ocorrência após o rapaz lhe dizer que compartilharia as imagens nas redes sociais caso ela não mantivesse o relacionamento com ele. Na mesma ocasião, ela também pediu medida protetiva contra o ex-namorado, solicitação atendida pela Justiça, para impedir que ele se aproximasse dela.

O suspeito não descumpriu a medida protetiva, mas fez a publicação do vídeo no status do WhatsApp, e as imagens foram vistas pela própria vítima. Ela ainda havia registrado o contato do suspeito no celular e gravou a tela. A mulher fez, então, um novo boletim de ocorrência contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, os dois iniciaram um relacionamento, que durou pouco tempo, a partir de contatos em redes sociais. A mulher havia registrado na delegacia, anteriormente, que sofria ameaças e injúria do indivíduo. A publicação do vídeo foi considerada um agravante à situação anterior.