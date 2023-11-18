Homem de moto é baleado no bairro Araçás em Vila Velha

Um homem de 34 anos foi baleado na noite de sexta-feira (17), no bairro Araçás, em Vila Velha. A namorada da vítima contou à Polícia Militar que os dois estavam em uma moto, quando uma dupla se aproximou e exigiu que entregassem o veículo, momento em que o piloto acelerou e os suspeitos atiraram.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por três disparos: na barriga, na costela e na coxa. A mulher não se feriu. O piloto foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, onde passou por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até essa publicação, nenhum suspeito havia sido detido.