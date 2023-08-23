Grupo Carone faz mutirões para contratar trabalhadores em Cariacica e Serra

O Grupo Carone vai realizar dois novos mutirões para contratar trabalhadores de diversos níveis de escolaridade. Os processos seletivos serão realizados nos municípios da Serra e Cariacica. Os interessados devem ficar atentos aos dias e horários dos atendimentos.

Na Serra os candidatos devem se apresentar nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, das 9 às 13h30, na unidade Sempre Tem, que funciona na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro.

Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de açougue, padeiro, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de confeiteiro, fiscal de controle patrimonial, operador de empilhadeira, repositor de mercearia e perecíveis, operador de caixa e balconista de padaria.

Na sexta-feira (25), a seleção acontece no município de Cariacica, das 9 às 15 horas. O atendimento será feito no Grau Educacional, Av. Mário Gurgel, 5, Vila Capixaba. Os postos serão para açougueiro, auxiliar de açougueiro, ajudante de recebimento de mercadorias, balconista de perecíveis, embalador, operador atacarejo frente de loja, repositor de mercearia e repositor de perecíveis.