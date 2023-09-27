Fuzil com mira holográfica é apreendido pela Polícia Militar em Vitória

Um fuzil foi apreendido na tarde desta terça-feira (26), no bairro Santa Tereza, em Vitória, durante uma patrulha de rotina da Polícia Militar. A arma de fogo ainda possuía uma mira holográfica, dispositivo que auxilia na precisão do tiro – especialmente a longas distâncias. Ninguém foi preso.
Segundo o Aspirante Braga, a Força Tática do 1ª Batalhão fazia uma incursão no Morro do Cabral, quando deu de frente com 15 traficantes armados. Nesse momento, houve um confronto entre militares e criminosos. "Os traficantes correram, depois foram feitas buscas no local e o cão especialista em detecção de armas e drogas encontrou um fuzil, em um beco perto da escadaria", informou.
A arma foi apreendida e entregue à Polícia Civil.