Fuzil com mira holográfica é apreendido pela Polícia Militar em Vitória

Segundo o Aspirante Braga, a Força Tática do 1ª Batalhão fazia uma incursão no Morro do Cabral, quando deu de frente com 15 traficantes armados. Nesse momento, houve um confronto entre militares e criminosos. "Os traficantes correram, depois foram feitas buscas no local e o cão especialista em detecção de armas e drogas encontrou um fuzil, em um beco perto da escadaria", informou.