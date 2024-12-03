Funcionários e clientes são rendidos durante assalto a padaria em Vitória

Padaria foi alvo de assalto na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Tarciane Vasconcelos

Clientes e funcionários de uma padaria localizada no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória , viveram momentos de tensão na noite desta segunda-feira (02). O estabelecimento foi alvo de um assalto a mão armada, próximo ao horário de fechamento.

Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, dois homens chegaram ao local andando e anunciaram o assalto. Um deles estava armado. No momento do crime, quatro funcionárias e duas clientes estavam na padaria e foram levadas para os fundos da loja por um deles, enquanto o outro saqueava o estabelecimento.

Eles pediram pelo dinheiro do cofre do estabelecimento, mas não havia. Os suspeitos então fugiram a pé, levando uma quantia pouco acima de R$ 100 e o celular de uma das clientes.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e uma equipe esteve no local. Em conversa com a gerente, os policiais foram informados de como tudo aconteceu. Os suspeitos, segundo a responsável pelo estabelecimento, entraram na padaria se passando por clientes e logo depois anunciaram o assalto.

A gerente também disse à polícia que os indivíduos perguntaram sobre o cofre, mas ela informou a eles que só a empresa de segurança tinha acesso. Após o roubo, os suspeitos saíram da padaria andando. A Polícia Militar informou que reforçou a segurança na região. Mas nenhum suspeito do crime foi detido.