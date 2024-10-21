Frente fria se afasta, mas chuvas devem permanecer no ES

A nebulosidade permanece sobre o Estado nesta segunda-feira (21) e chuvas esporádicas podem ocorrer Crédito: Chuvas Creative Commons

A frente fria que chegou ao Espírito Santo nesse domingo (20) já vai embora, mas as chuvas devem permanecer. Segundo o site meteorológico Climatempo, já nesta segunda-feira (21), o fenômeno atmosférico irá se deslocar para o alto-mar, porém, a nebulosidade permanece, o que pode ocasionar novos aguaceiros pelo Estado.

Ainda conforme o site de meteorologia, as condições para chuva serão baixas no período entre terça-feira (22) até a próxima quinta-feira (24). A expectativa é de as chuvas retornem em maior intensidade e regularidade a partir da sexta-feira (25).