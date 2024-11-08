Fiscalização flagra 'gato' de energia em distribuidora de bebidas de Vitória

Flagrante de furto de energia em distribuidora de bebidas em Vitória Crédito: Divulgação EDP

Um proprietário de distribuidora de bebidas foi autuado por furto de energia, conhecido como “gato”, na tarde de quinta-feira (7). A operação foi uma ação conjunta entre a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, e a Polícia Civil que flagrou o crime no bairro Pontal de Camburi, em Vitória.

Segundo a Polícia Civil, o proprietário do estabelecimento foi autuado em flagrante e levado para prestar depoimento. Ele não foi identificado

A ligação irregular, conhecida como “gato”, é considerada crime, conforme o Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. A EDP destacou que a ausência de medição impede o registro do consumo e, consequentemente, o faturamento da energia utilizada de forma ilegal.

A Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Vitória conduziu as investigações e informou que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A Polícia Civil solicitou à EDP uma planilha detalhada dos valores referentes ao consumo não registrado.

Além da responsabilização criminal, o proprietário terá que arcar com os custos da energia consumida durante o período da irregularidade, seguindo a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), bem como com os custos administrativos.