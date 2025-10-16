Falso aluno de curso da PM tem uniforme e réplica de arma confiscados no ES

Homem se passava por aluno do curso de formação da PMES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 20 anos que se passava por aluno do curso de formação de oficiais da Polícia Militar teve itens confiscados na tarde desta quinta-feira (16), em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Nas redes sociais, o suspeito publicava fotos e vídeos usando uniformes da corporação e até uma arma de fogo falsa, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Daniel de Araújo, titular da Delegacia de Itapemirim, o rapaz deve ser indiciado pelo uso indevido ou falsificação de vestimentas, distintivos ou símbolos oficiais. Ele vai responder pelo caso em liberdade.

A Polícia Militar foi procurada para comentar sobre o caso e confirmou que o homem não faz parte do quadro da corporação. Acrescentou, ainda, que apura apenas denúncias que envolvem os policiais militares.