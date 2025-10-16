Falso aluno de curso da PM tem uniforme e réplica de arma confiscados no ES
Um jovem de 20 anos que se passava por aluno do curso de formação de oficiais da Polícia Militar teve itens confiscados na tarde desta quinta-feira (16), em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Nas redes sociais, o suspeito publicava fotos e vídeos usando uniformes da corporação e até uma arma de fogo falsa, segundo a Polícia Civil.
De acordo com o delegado Daniel de Araújo, titular da Delegacia de Itapemirim, o rapaz deve ser indiciado pelo uso indevido ou falsificação de vestimentas, distintivos ou símbolos oficiais. Ele vai responder pelo caso em liberdade.
A Polícia Militar foi procurada para comentar sobre o caso e confirmou que o homem não faz parte do quadro da corporação. Acrescentou, ainda, que apura apenas denúncias que envolvem os policiais militares.