Estátua gigante de galinha é alvo de vandalismo em Santa Maria de Jetibá

"Lamentamos profundamente o ato de vandalismo que resultou em danos à estátua da galinha, símbolo emblemático do trabalho e da principal atividade econômica de nosso município. Expressamos veemente repúdio diante da ação perpetrada por indivíduos irresponsáveis", manifestou a prefeitura.

"Ressaltamos que tais indivíduos serão responsabilizados tanto civil quanto criminalmente, segundo a legislação vigente. Estamos empenhados em assegurar a preservação do patrimônio cultural e repudiar firmemente qualquer forma de destruição ou desrespeito aos símbolos que representam nossa comunidade", prosseguiu em nota.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos. "A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado", afirmou.