Esquadrão Antibombas é acionado e detona granada no Morro do Jaburu

Granada detonada em morro do Jaburu após polícia ser acionada. Crédito: reprodução

A equipe do Esquadrão Antibombas, do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar foi acionado após uma granada ser encontrada durante o atendimento a uma ocorrência no Morro do Jaburu, na região do bairro Gurigica, em Vitória, na noite desta quarta-feira (6). O artefato explosivo foi detonado e ninguém se feriu.

Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a PM recebeu informações de que homens armados estavam rondando a região. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o artefato explosivo e acionaram apoio para a ocorrência.