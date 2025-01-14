Dupla atira contra policiais, foge e deixa sacola com drogas para trás em Vitória

Na fuga, suspeitos tentaram se livrar de arma e sacola com entorpecentes e dinheiro Crédito: PMES/Divulgação

Dois homens foram presos em uma operação da Polícia Militar no bairro Bonfim, em Vitória, na noite desta segunda-feira (13). Militares faziam a patrulha a pé quando avistaram dois indivíduos em fuga. Um dos homens estava armado e disparou contra os policiais, que revidaram.

Apesar da tentativa em detê-los naquele momento, os dois continuaram fugindo, e, em certo momento, jogaram a arma e uma sacola no quintal de uma casa. Eles só foram detidos na rua principal do bairro e o material abandonado acabou recolhido. Na sacola, havia uma grande quantidade de drogas, além de milhares de reais em dinheiro físico.