Duas pessoas morrem após carro bater em árvore e pegar fogo na BR 262

Duas pessoas morreram após o carro em que estavam sair da pista, bater em uma árvore e pegar fogo, por volta das 8h30 deste sábado (20). O acidente aconteceu no km 25 da BR 262, em Viana, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme apuração da TV Gazeta, havia três pessoas no carro, mas somente o condutor conseguiu se salvar ao sair do carro logo após a colisão. O pai e o cunhado dele também estavam no veículo, mas não conseguiram sair a tempo. À PRF, o motorista disse que acredita ter cochilado ao volante, o que resultou no acidente.

Duas pessoas morreram após carro bater em árvore e pegar fogo na BR 262, em Viana Crédito: Divulgação

Os policias informaram a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, que, provavelmente, o carona desmaiou e dificultou a saída da pessoa sentada na parte traseira do automóvel. De acordo com a PRF, o braço e a cabeça do passageiro estavam para fora da janela, o que indica que ele ainda tentou sair do carro. A identidade das vítimas não foi divulgada.