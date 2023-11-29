Dono de bar é preso após atirar em homem durante briga em Vila Velha

Um comerciante de 57 anos, dono de bar, foi preso após atirar contra um homem dentro do estabelecimento dele no bairro Vila Nova, Vila Velha, na noite de terça-feira (28). Segundo o boletim de ocorrência registrado, a vítima teria chegado ao local falando sobre um desacordo comercial, fazendo ameaças a clientes e funcionários.
O proprietário do bar advertiu o homem e mandou ele sair do estabelecimento, mas o rapaz não teria saído. Foi quando o comerciante sacou uma arma e disparou duas vezes. "A vítima foi baleada no braço e socorrida ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. O autor se entregou e foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional, onde foi entregue uma pistola calibre 9mm com dois carregadores", informou a Polícia Militar.
A Polícia Civil disse que o atirador foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).