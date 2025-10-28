Criminoso arromba sorveteria na Serra e faz a limpa; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu uma sorveteria no bairro Jardim Atlântico, na Grande Jacaraípe, na Serra, e furtou diversos potes de sorvete. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (28). O vídeo (veja acima) mostra que o suspeito utilizou uma ferramenta conhecida como pé de cabra para arrombar a porta do estabelecimento e colocou os produtos em uma lata de lixo. Um micro-ondas também foi levado.

A Polícia Militar informou que foi acionada ainda durante a manhã, quando o proprietário da sorveteria percebeu que o alarme havia sido acionado e identificou o furto pelas câmeras. Quando os militares chegaram ao local, o homem já havia fugido. Equipes realizaram buscas, mas não localizaram o suspeito.