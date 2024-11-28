Um gesto de amor e solidariedade em meio ao luto trouxe esperança para ao menos seis pessoas. Órgãos como coração, fígado, rins e córneas de um jovem de 24 anos morto em decorrência de um acidente automobilístico foram doados na tarde desta quinta-feira (28), na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

De acordo com o hospital, o paciente foi internado no pronto-socorro da unidade há cerca de duas semanas, após sofrer um acidente. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu. Detalhes sobre o local, a data e a dinâmica do acidente não foram divulgados.

Coração, fígado, rins e córnea de jovem morto em acidente no ES são doados Crédito: Divulgação/Santa Casa de Cachoeiro

Entre os órgãos doados está o coração, enviado para São Paulo, onde dará uma nova chance de sobreviver a um paciente que aguardava por um transplante. Já o fígado, os rins e as córneas foram destinados a receptores do Espírito Santo.