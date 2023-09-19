Confronto em Vitória: bandidos trocam tiros com a PM no Bonfim

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Bonfim, em Vitória, no início da tarde desta terça-feira (19). Com ele foram encontradas drogas, arma e munições. Uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento preventivo a pé em uma escadaria, quando se deparou com o adolescente com a arma de fogo na cintura e uma sacola nas mãos.
Com ele estava um grupo de indivíduos que se mantinha em posição de contenção armada, em defesa do menor. Segundo a Polícia Militar, os agentes deram ordem de abordagem e o adolescente obedeceu, sem resistência, no entanto, os demais suspeitos fugiram atirando contra a equipe, que se abrigou e trocou tiros com os criminosos.
Com o adolescente foram apreendidos:
- uma pistola de calibre 9mm
- 18 munições
- um carregador
- 160 pinos de cocaína
- 13 papelotes da mesma substância
- 22 buchas de maconha
- uma bucha de skank (tipo de maconha)
- dois estojos de munições calibre 556
Apesar do confronto, não houve registro de feridos. O jovem foi levado à Delegacia Regional de Vitória, mas até a publicação da reportagem a ocorrência ainda estava em andamento e não há informações da Polícia Civil sobre o encaminhamento dado ao infrator.