Confronto em Vitória: bandidos trocam tiros com a PM no Bonfim

Com ele estava um grupo de indivíduos que se mantinha em posição de contenção armada, em defesa do menor. Segundo a Polícia Militar, os agentes deram ordem de abordagem e o adolescente obedeceu, sem resistência, no entanto, os demais suspeitos fugiram atirando contra a equipe, que se abrigou e trocou tiros com os criminosos.