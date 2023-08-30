Com unidade no ES, Brinox entra com pedido de recuperação judicial

Fábrica da Brinox em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O Grupo Brinox ingressou, nesta terça-feira (29), com um pedido de recuperação judicial de suas empresas na Vara de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada, segundo a assessoria, para buscar a proteção judicial mais adequada na renegociação de dívidas junto aos credores. Uma das fábricas está situada em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Com o pedido, a expectativa do grupo é continuar as operações manter postos de trabalho. A empresa está há 35 anos no mercado e é uma das maiores fabricantes de produtos domésticos do país, com mais de 3,5 mil itens das marcas Brinox, Coza e Haus Concept.