Com unidade no ES, Brinox entra com pedido de recuperação judicial

O Grupo Brinox ingressou, nesta terça-feira (29), com um pedido de recuperação judicial de suas empresas na Vara de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada, segundo a assessoria, para buscar a proteção judicial mais adequada na renegociação de dívidas junto aos credores. Uma das fábricas está situada em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Com o pedido, a expectativa do grupo é continuar as operações manter postos de trabalho. A empresa está há 35 anos no mercado e é uma das maiores fabricantes de produtos domésticos do país, com mais de 3,5 mil itens das marcas Brinox, Coza e Haus Concept.
"O pedido de recuperação judicial do Grupo Brinox não causará impactos na operação e prevê a capacidade de comercialização no Brasil e no mundo, enquanto a companhia se reorganiza financeiramente. O Grupo Brinox vai concentrar seus esforços para encontrar junto aos seus credores as melhores soluções para preservar seu negócio de forma sustentável e perene", diz a empresa, em nota.