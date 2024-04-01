Chuva se afasta e próximos dias devem ter predomínio de sol no ES

Após dias de chuva intensa em diversas cidades do Espírito Santo, o tempo deve estabilizar neste início de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o sol vai voltar a predominar no Estado.
Nesta segunda-feira (1º), a instabilidade diminui e só havia previsão de chuva no começo do dia, em localidades próximas à divisa com a Bahia. Nas outras áreas, as nuvens diminuem e o sol predomina. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.
Na terça-feira (2), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros pode provocar chuva na Grande Vitória e no Litoral Norte, mas elas devem ser rápidas e fracas, com tempo aberto nos demais horários. Nas demais áreas do Norte e em parte da Região Serrana, pode ocorrer chuva fraca. Não chove no restante do Estado. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.
O Instituto Nacional de Meteorologia também prevê tempo estável no Estado nos próximos dias. A previsão do Inmet indica que, ao longo desta semana, o sol vai predominar e haverá pouca ou quase nenhuma chuva no Estado.