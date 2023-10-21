Carro fica em chamas na Avenida Fernando Ferrari em Vitória

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A BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (16), segundo a Ecovias Capixaba. A interdição ocorrerá nos dois sentidos da rodovia, no km 369, às 14h, com duração estimada de 20 minutos.
Segundo a concessionária que administra a via, a detonação
de rochas é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR 101
Sul, no trecho entre Anchieta e Iconha, que deve ser concluído no final de
2026. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa
normalização do tráfego.
A atividade será executada por meio de técnica de
fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de
atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo critérios
técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação
de aproximadamente 58,08 metros cúbicos. Em caso de chuva ou condições
meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.
Um homem de 56 anos, suspeito de agredir a própria irmã, de 64 anos, na tarde
desta quarta-feira (15), no bairro Odir Moreira, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi preso em
flagrante pela Polícia Civil. De acordo
com as informações da polícia, ele teria ofendido e agredido fisicamente
a vítima dentro da residência da família.
A violência, segundo a polícia, só foi interrompida após a intervenção de
familiares. Após o crime, ele fugiu do local antes da chegada da Polícia
Militar, mas acabou localizado amarrado em uma rua e depois foi encaminhado à delegacia.
A vítima, que sofre de problemas de saúde, incluindo doença de Parkinson e
depressão, não teve condições de prestar depoimento devido ao estado físico e
emocional no momento da ocorrência. Segundo a polícia, o suspeito apresentava
sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi autuado pelo crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema
prisional.
Uma casa no bairro São Vicente foi demolida nesta quarta-feira (15) pela prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, após o imóvel apresentar risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil do município, a residência ameaçava cair e danificar outras próximas, além de um posto de saúde também perto.
A Defesa Civil de Afonso Cláudio informou que o imóvel apresentava rachaduras, instabilidade do solo pelo excesso de umidade e comprometimento da fundação. Após uma visita técnica no dia 31 de março deste ano, o local foi interditado.
Um casal vivia na residência, e, segundo o órgão, hoje está morando em outra residência na cidade e inscritos para recebimento de moradia popular junto à Secretaria de Assistência Social da prefeitura.
Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime.
Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada.
Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.
Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.
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