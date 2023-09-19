Carreta tomba e interdita pista em trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul

Uma carreta tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (19), interditando parcialmente a rodovia no trecho onde ocorreu o acidente. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o tráfego de veículos está fluindo em pare e siga. Não há informação sobre feridos.
O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que a carreta tombou no km 389, às 8h44, sentido Vitória, e que a ocorrência está em andamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação deste texto.