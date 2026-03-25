Carreta atropela e mata idoso na BR 101 no ES e carga de uísque é saqueada

Um idoso de 84 anos morreu após ser atropelado por uma carreta carregada de uísque na noite de terça-feira (24), no km 385 da BR 101, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PRF, o idoso caminhava pela rodovia no momento do acidente, e uma garrafa de bebida foi encontrada ao lado do corpo. A carga da carreta foi totalmente saqueada por pessoas antes da chegada dos policiais.