Câmara de Cachoeiro vai pagar abono de R$ 6 mil a servidores em dezembro

Câmara de Cachoeiro: gasto total com pagamento de abono será de R$ 1,5 milhão Crédito: Divulgação

R$ 6 mil em dezembro. A informação foi divulgada pelo vereador Brás Zagotto (Podemos), presidente da Casa de Leis, que propôs a medida juntamente com a Mesa Diretora. O total a ser gasto pelo Legislativo com o benefício será de R$ 1,5 milhão. Os servidores efetivos e comissionados da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , deverão receber um abono salarial deem dezembro. A informação foi divulgada pelo vereador Brás Zagotto (Podemos), presidente da Casa de Leis, que propôs a medida juntamente com a Mesa Diretora. O total a ser gasto pelo Legislativo com o benefício será de R$ 1,5 milhão.

O Projeto de Lei Ordinária 84/2024, que propõe o abono, foi protocolado nesta terça (29), na Câmara, e ainda não tem data para ser votado em plenário. Segundo Zagotto, a medida beneficiará cerca de 250 servidores públicos do Legislativo. Estagiários e vereadores – que têm salários de R$ 10.514 – não receberão o pagamento extra.

O presidente da Câmara disse que o Legislativo de Cachoeiro "está com todas as contas em dia" e que o pagamento do abono será possível graças ao que chamou de "recursos economizados ao longo do ano".