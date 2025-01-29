Bebê se afoga em piscina e mãe busca ajuda dos bombeiros em Anchieta; vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família chegou desesperada ao quartel de Anchieta com a bebê desacordada, após o afogamento na piscina. Os militares de serviço logo realizaram manobras de ressuscitação.

Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, o sargento Cunha, do Corpo de Bombeiros, contou como foi o atendimento. “A mãe da criança chegou com a ajuda de populares no portão, desesperada, a criança desacordada e, pelo desespero, não sabia dizer o que havia acontecido. Começamos a Manobra de Heimlich, pois é comum a criança chegar nessa situação engasgada. Ela voltou a chorar, e a mãe se tranquilizou e conseguiu falar conosco que ela se afogou numa piscininha”, disse o militar.

A mãe, Jéssica Soares de Jesus, revelou que pediu ajuda na rua e uma mulher de carro a levou até a unidade, por ser mais perto de casa. “Foi um grande susto. Eu estava ali do lado dela, meu filho correu gritando que a irmãzinha estava sem respirar e entregou ela nos meus braços. Fiquei desesperada. Ela reagiu, mas desmaiou. A única opção foi correr aos bombeiros. Ela passou por exames e falaram que está tudo bem. Só tenho que agradecer a Deus.”