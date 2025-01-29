Bebê se afoga em piscina e mãe busca ajuda dos bombeiros em Anchieta; vídeo

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Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime.
Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada.
Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.
Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.
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