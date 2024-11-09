Bebê morre ao ser jogado na lixeira pela mãe logo após nascer, em Cariacica

Um bebê recém-nascido morreu após ter sido jogado em uma lixeira pela mãe, uma adolescente de 17 anos, moradora do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O caso ocorreu na manhã deste sábado (9). A autora do crime foi autuada em flagrante por crime análogo ao infanticídio. Consta no boletim registrado no Centro de Integração Operacional de Defesa Social, que uma enfermeira relatou que o corpo da criança aparentava ter fraturas.

Conforme o Ciodes, a garota chegou em uma unidade de saúde do bairro acompanhada por vizinhos, trazendo com ela o bebê já sem vida. No momento do atendimento, a jovem teria contado à equipe de enfermagem não saber que estava grávida. Ela só teria descoberto a gravidez após sentir um desconforto e dar à luz à criança às 6h deste sábado.

No Boletim de Atendimento ainda é relatado que a adolescente decidiu jogar o filho em uma lixeira logo após parto normal. O registro do Ciodes também informa que a mãe da menor, ao se deparar com a situação, decidiu chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro ao bebê.

Entretanto, quando a equipe do Samu chegou ao local, foi informada de que a adolescente tinha ido procurar atendimento na unidade de saúde do bairro. No local, ela teria revelado a uma das enfermeiras de plantão que, além de não saber da gestação, também não sabia quem era o pai do bebê.