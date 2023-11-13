Bazar movimenta Cachoeiro de Itapemirim com descontos de até 90% em marcas famosas

O Bazar "Exagerado" chega a Cachoeiro de Itapemirim em sua sétima edição com shows culturais e descontos de até 90% em marcas famosas. O evento acontece de quinta (16) a domingo (19), no Athenas Hall (Safra). A expectativa dos organizadores é atrair mais de 25 mil pessoas.
O encontro conta com aproximadamente 60 expositores em mais de 10 categorias, que inclui moda feminina, masculina, infantil, beleza, gastronomia, móveis, eletrodomésticos, casa, mesa e banho.
Entre as atrações musicais, estão Dona Fran, João Cipriano e Banda, grupo Koisa Nossa e Tina. O Outlet funciona das 10h às 22h, conta com entrada franca e estacionamento gratuito.