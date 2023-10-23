Bala perdida atinge morador em Vila Velha durante um ataque de traficantes

Um homem de 30 anos foi parar em um hospital após ser atingido no pé por uma bala perdida disparada em um ataque de traficantes no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (22) quando o morador estava sentado em uma mesa perto da casa dele.
O repórter da TV Gazeta, André Falcão, apurou que os traficantes teriam ido ao bairro matar rivais e os alvos estariam perto de um bar - que é próximo à casa do homem de 30 anos. Em vídeo de uma câmera local é possível ver dois homens atirando contra uma pessoa e correndo para o final da rua, onde uma moto parou para eles subirem e fugirem do local.
A Polícia Militar informou que atendeu a ocorrência no pronto atendimento (PA), local onde o morador, o homem de 30 anos, estava sendo atendido. Ainda de acordo com a polícia, as equipes estão na região e segue investigando para descobrir quem são os atiradores.