Bala perdida atinge morador em Vila Velha durante um ataque de traficantes

O repórter da TV Gazeta, André Falcão, apurou que os traficantes teriam ido ao bairro matar rivais e os alvos estariam perto de um bar - que é próximo à casa do homem de 30 anos. Em vídeo de uma câmera local é possível ver dois homens atirando contra uma pessoa e correndo para o final da rua, onde uma moto parou para eles subirem e fugirem do local.