Bairro tem tensão e cerco da PM após homem ser baleado em Vila Velha

A região entre os bairros Vila Batista e Ilha da Conceição, em Vila Velha, está em clima de tensão na manhã desta segunda-feira (2) após um homem ser baleado. Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, um grupo chegou a tentar bloquear a passagem na via principal da área. Indivíduos também tentaram incendiar um ônibus, mais cedo, mas não conseguiram.
As informações são iniciais. O homem baleada foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no município. Depois disso, o clima no bairro esquentou: a Polícia Militar conseguiu dispersar um grupo que tentou fechar a via. Segundo relatos de testemunhas, os indivíduos estavam com rojões nas mãos.
Policiais militares e guardas municipais estão na região. Motoristas, com medo, evitam passar pela rua principal. A todo momento, é possível ouvir fogos de artifício na parte alta do bairro. A PM ainda não informou como a pessoa foi baleada pela manhã, já que a ocorrência está em andamento.