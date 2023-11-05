Aos 48 anos, moradora de Vitória faz Enem pela 3ª vez para cursar Direito

Patrícia Alves Silva, de 48 anos, está desempregada e tenta o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela terceira vez. Moradora da Gurigica, em Vitória, ela conta que passou em Direito pelo Programa Universidade Para Todos (Prouni) em 2021, mas perdeu o prazo para levar a documentação e perdeu a bolsa. Desde então segue prestando a prova.