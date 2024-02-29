Animais em situação crítica de maus-tratos são encontrados em Cariacica

Prefeitura resgata 26 animais vivos em situação crítica de maus-tratos em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

Uma equipe da fiscalização ambiental da Prefeitura de Cariacica resgatou, na tarde desta quarta-feira (28), 26 cachorros, sendo 20 adultos e 6 filhotes, em situação crítica de maus-tratos numa residência no bairro Maracanã. No local, também foram encontrados pelo menos 10 animais mortos, segundo a administração central da cidade.

Os cachorros resgatados vivos estavam debilitados, famintos, magros e em situação precária de sobrevivência, muitos deles se alimentando de outros animais mortos.

“A equipe de fiscalização recebeu a denúncia da Polícia Militar e apurou essa situação de maus-tratos muito grave, incluindo não só um ambiente insalubre, mas os animais com ferimentos e muitos filhotes se alimentando de carcaças de animais mortos”, relatou o fiscal da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semdec) Lucas Ferreira e Silva.