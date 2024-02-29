Animais em situação crítica de maus-tratos são encontrados em Cariacica

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta sexta-feira (24), dois procedimentos médicos no Sírio Libanês. Ele chegou ao hospital por volta das 7h acompanhando da primeira-dama, Janja.
De acordo com a Secretaria de Comunicação, Lula vai fazer uma nova cauterização na cabeça para tratar uma queratose — retirada de acúmulo de pele. O procedimento já tinha sido feito pelo presidente em fevereiro. Os médicos também vão fazer uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente.
Segundo a Secom, os procedimentos não vão prejudicar agendas e compromissos futuros de Lula. Em São Paulo, ele não terá agendas privadas e ficará em sua casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital.
O presidente deve ficar em São Paulo até sábado (25). No domingo (26), está prevista a participação dele no encerramento do 8º Congresso Nacional do PT, em Brasília. A Secom informou que a presença do presidente será confirmada na véspera do evento.
A Polícia Federal (PF) prendeu um homem durante a Operação Anjo Mal, deflagrada nesta quinta-feira (23), em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A ação tem como objetivo combater a aquisição, o armazenamento e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, além do aliciamento de crianças pelas redes sociais. O nome do investigado não foi divulgado pela corporação.
Durante a investigação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em um endereço ligado ao suspeito. Segundo as apurações, ele adquiria e compartilhava, pela internet, fotos e vídeos com conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. O homem já era investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por estupro de vulnerável.
No local, foram apreendidos dois celulares e um pen drive, que serão submetidos à perícia. Os agentes também encontraram vestes infantis, que, segundo a corporação, reforçam os indícios investigados. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.
A PF reforçou a importância da prevenção e orientou pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, incentivando o diálogo e a denúncia de situações suspeitas.
Dois acidentes deixaram cinco pessoas feridas na Região Sul do Espírito Santo entre a noite de quinta-feira (23) e a manhã desta sexta-feira (24). As ocorrências foram registradas em Itapemirim e em Rio Novo do Sul.
O primeiro caso aconteceu na ES 490, na localidade de Graúna, em Itapemirim, e envolveu um carro e duas motocicletas, deixando três feridos. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Volkswagen Voyage relatou que seguia no sentido Marataízes quando as motos vinham na direção contrária. Uma delas teria tentado ultrapassar a outra, e ambas acabaram se tocando, perderam o controle e atingiram o carro.
Com o impacto, o motorista também perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu próximo a um poste e um barranco. As motocicletas foram retiradas do local antes da chegada da polícia. Um dos ocupantes de uma das motos foi socorrido em estado grave para Cachoeiro de Itapemirim. As outras duas vítimas foram levadas para uma unidade de saúde em Marataízes.
Já o segundo acidente ocorreu na BR 101, no km 383, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, por volta das 5h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois carros, mas as causas não foram informadas. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por uma equipe da EcoVias Capixaba para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A PRF não detalhou se as vítimas estavam no mesmo veículo ou em automóveis diferentes. Não houve interdição da pista.
Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.
A Polícia Civil investiga o atropelamento de uma cadela ocorrido em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo, na quarta-feira (22). Imagens de câmeras de segurança (veja acima) flagraram o momento em que uma caminhonete passa por cima da cachorra. Em seguida, o veículo para e depois deixa o local. A cadela ainda aparece mancando.
Nas redes sociais, a deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos contra Animais e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, informou que a cadela está em estado grave e precisará passar por cirurgias. Após denúncias de moradores, o motorista, de 43 anos, foi identificado e localizado na região de Córrego Alto Rio Lamego na quinta-feira (23).
O homem foi conduzido à Delegacia de Santa Teresa, onde prestou depoimento. Conforme a deputada estadual, ele terá que arcar com o tratamento da cadela. “Pedimos para a polícia indiciar esse sujeito pelo crime de maus-tratos, porque ele teve a intenção clara de atropelar e matar o animal. Isso é muito triste”, disse a Janete de Sá.
Para policiais militares, o motorista afirmou que não percebeu o atropelamento e que tomou conhecimento apenas posteriormente, após receber o vídeo enviado por um vizinho. Disse ainda que pretendia comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.
Conforme a Polícia Civil, o homem foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.
Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (23) suspeito de receptação qualificada, por comercializar celulares roubados e furtados na região da Grande Vitória e revendê-los em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações mostraram que o suspeito atuava de forma constante na revenda dos aparelhos, formando uma rede de repasse dos produtos de crimes patrimoniais. Durante a ação, os policiais apreenderam com ele diversos celulares, sendo que parte deles foi confirmada como produto de crime.
O homem foi levado para a delegacia e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.
Um motociclista ficou ferido após colidir com uma vaca no início da noite dessa quarta-feira (22), na ES 315, após o trevo de Nativo, na zona rural de São Mateus, região Norte do Espírito Santo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
Este é o segundo acidente envolvendo colisão com animais na pista registrado no município nesta semana. Na terça-feira (21), um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam bater em uma vaca, no bairro Residencial Parque Washington. Ambos foram socorridos.
Questionada sobre os animais na pista, a prefeitura de São Mateus disse que mantém contrato vigente, desde julho de 2025, com um rancho para execução dos serviços de monitoramento e recolhimento de animais em vias públicas no município.
Acrescentou que todos os animais recolhidos são encaminhados ao local, onde passam por procedimentos técnicos que incluem avaliação das condições físicas, verificação de sinais de doenças, identificação de possíveis situações de maus-tratos e demais análises necessárias ao bem-estar do animal. Reforçou que o serviço tem como objetivo principal a promoção da segurança viária, a prevenção de acidentes, a proteção da saúde pública e o bem-estar animal, contribuindo para a organização dos espaços públicos e redução de riscos à população.
Um homem ficou ferido após capotar o carro na BR 259, na zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (23).
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma testemunha informou que o veículo capotou, deixando uma vítima e provocando vazamento de óleo na pista. A equipe foi acionada, prestou atendimento ao motorista e o encaminhou para o Hospital Silvio Avidos.
Após o resgate, os militares também realizaram a limpeza da via. A dinâmica do incidente não foi informada.
Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão utlizado para acomodar materiais de construção na Avenida dos Camarás, no bairro Santo Antônio, em Cariacica, nesta quinta-feira (23). Duas oficinas também foram impactadas pelas chamas.
A auxiliar de limpeza Flávia da Silva trabalha em outro empreendimento do tipo na mesma rua e contou que se assustou com a intensidade das chamas. Segundo ela, não havia ninguém no galpão atingido pelo fogo. "Quando eu saí pra ver, já estava todo incendiado. Era muito fogo", disse.
Um motorista que trabalha próximo ao local contou que percebeu o incêndio após a região "escurecer" devido à fumaça. Beltran Valandro disse que, ao sair para verificar, as chamas já estavam intensas e havia sinais de combustível na via. “Nunca vi um incêndio assim, é muito fogo”, afirmou em entrevista à TV Gazeta.
De acordo com a Polícia Militar, o incêndio atingiu praticamente toda a estrutura. O sargento Fagundes afirmou que o local foi isolado para evitar riscos. No espaço, havia materiais de construção e itens inflamáveis, como fios e caixas d’água. "O fogo, a princípio, teria começado nas imediações do galpão", disse. Um caminhão e dois carros que estavam nas oficinas também se queimaram. Imagens enviadas por leitores (veja no vídeo acima) mostra um deles em chamas.
As causas ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros informou, por volta das 16h, que a ocorrência ainda estava em andamento. Segundo apuração da TV Gazeta, foram utilizados cerca de 30 mil litros d’água para controlar as chamas e um caminhão-pipa da Prefeitura de Cariacica prestou apoio na ocorrência.
A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil do município em busca de informações sobre os impactos na estrutura do local e arredores. Se houver retorno, o texto será atualizado.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta
Dois suspeitos, de 20 e 50 anos, foram presos na quarta-feira (22) por envolvimento no homicídio de Victor Maycon Costa de Souza, de 26 anos, e na tentativa de assassinato contra um homem de 56 anos. O crime aconteceu no último domingo (19), no distrito de São José em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo.
As prisões foram realizadas no bairro Novo Horizonte, na Serra, em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Durante a operação, aparelhos celulares também foram recolhidos.
Segundo a investigação, o crime aconteceu em um bar próximo a um campo de futebol. Vítimas e suspeitos — todos da mesma família — jogavam sinuca quando um desentendimento deu início à tragédia. O estopim foi uma discussão entre dois irmãos, após um deles sugerir o uso de drogas com outras mulheres que estavam no estabelecimento. Os filhos de cada um (primos entre si) intervieram na discussão, gerando uma briga generalizada.
Após serem separados, as ameaças continuaram. O filho de um dos irmãos buscou uma arma e foi até o campo de futebol, onde encontrou o primo, Victor Maycon, de 26 anos, que foi atingido na cabeça e morreu no hospital. O tio, também baleado na cabeça, segue internado em estado grave em um hospital de Colatina.
De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram o crime e detalharam como a ação ocorreu. O inquérito está em fase final e será encaminhado ao poder judiciário. Após os procedimentos, os dois foram levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.