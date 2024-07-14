Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Pinheiros

Gabriel da Silva Santos chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida a hospital de Pinheiros Crédito: Redes sociais

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Gabriel da Silva Santos chegou a ser socorrido por moradores e levado para o hospital da cidade, na manhã deste domingo (14), mas chegou já sem vida ao local.

Segundo a Polícia Militar, o médico plantonista que atendeu o adolescente informou que a vítima havia sido atingida por disparos de arma de fogo no tórax, no abdômen e na cabeça.

Ainda de acordo com a PM, o crime teria ocorrido no bairro Jundiá. Testemunhas relataram à polícia terem escutado tiros durante a madrugada deste domingo na região. Ainda não há informações sobre o que teria acontecido.