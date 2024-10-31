Acidente deixa três pessoas feridas em avenida de Vitória

Motocicleta envolvida no acidente Crédito: Júlio Barros

Duas adolescentes — uma de 14 e a outra de 16 — foram atingidas por uma motocicleta na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, Vitória, na tarde desta quinta-feira (31). A colisão ocorreu na altura do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral. A reportagem de A Gazeta esteve no local e apurou que a motociclista, de 41 anos, também ficou ferida. As três vítimas foram resgatadas por equipes do Samu/192 e encaminhadas a hospitais.

De acordo com relatos de testemunhas à Guarda Municipal, as meninas atravessaram na faixa de pedestres, mas o sinal estava vermelho para elas. Uma ficou ferida na perna e a outra na nuca. "O quadro, aparentemente, mais grave foi o da motociclista que, falava coisas desconexas, aparentando confusão mental", disse o agente Brandino. A ocorrência também foi atendida pela Polícia Militar.

Guardas Municipais atuaram na ocorrência Crédito: Júlio Barros

O trânsito ficou interditado no trecho por cerca de 20 minutos, mas foi liberado em seguida.