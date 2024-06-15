Acidente em Cachoeiro de Itapemirim deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (14). O motorista do caminhão contou à Polícia Militar que seguia sentido Soturno, quando, ao fazer uma conversão para entrar na ES 486, o carro que seguia no sentido contrário colidiu frontalmente.
O pai do motorista da caminhonete contou à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, que o filho teve um corte perto dos olhos, no queixo, e ferimentos no braço. Ele foi levado ao Hospital Santa Casa e recebeu alta na manhã deste sábado (15). A namorada da vítima também estava no veículo, mas não se feriu. A dinâmica do acidente não foi relatada.