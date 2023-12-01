Acidente deixa 4 feridos e complica trânsito na Rodovia do Contorno

Um acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica, deixou quatro pessoas feridas e chegou a interditar o trânsito nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (1º), na altura dos bairros Nova Valverde e Santana. As vítimas, que foram socorridas no local e estão todas conscientes, estavam em duas motocicletas – um dos veículos foi parar embaixo do ônibus e ficou com parte do óleo derramado. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente.