Adriana Arydes faz show na Praia da Costa

Adriana Arydes, cantora católica Crédito: divulgação

A Paróquia Bom Pastor na Praia da Costa, programou entre os dias 28 de Janeiro a 1° de fevereiro e evento Jesus na Praça, com bênção das famílias, louvores e noite Mariana. No encerramento, uma das atrações será a banda Adventus.

Segundo Dhyovaine Nascimento, o responsável pelo evento, a opção pelo final do mês foi proposital “Queremos a participação dos turistas, mas também dos paroquianos que, no início do mês, curtem suas férias em outras cidades”, destacou. O evento será na Praça Bom Pastor, ao lado do Shopping Praia da Costa.

Dia 25 de janeiro, haverá um aquecimento para o evento com uma blitz católica, das 9h às 12h, na porta da igreja. Na ocasião haverá panfletagem.

O evento começa na terça-feira, dia 28 de janeiro. Às 19h30 haverá Adoração ao Santíssimo Sacramento e bênção para as famílias.

Na quarta-feira, 29 de janeiro, às 19h30, o foco será o Cenáculo Mariano. Haverá a recitação do Santo Terço com muita música e teatro.

Na quinta-feira, 30 de janeiro, às 20h, a Renovação Carismática Católica conduzirá um momento de louvor com o show de Adriana Arydes.

Na sexta feira, 31 de janeiro, às 19h30, o Grupo de Jovens comanda o The Glow Spirit. Será um momento de muito louvor e animação ao som de Oblation Music.

Para terminar o evento, acontecerá no sábado, 1º de fevereiro, às 19h, um luau com a Banda Adventus.

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Entre os convidados, estão: o fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib; padre Marcelo Rossi; padre Vicente, da Comunidade Bethânia; padre André Rodrigues, da Irmã Ana Paula (CMES); e a cantora Olivia Ferreira. As inscrições foram feitas com antecedência, pela internet