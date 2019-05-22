Rauliane Souza Silva teve o rosto desfigurado após ser agredida pelo marido Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Dez dias após ser acusado de agredir a mulher, Joelson da Silva Santos, de 30 anos, foi preso em Sooretama no final da tarde desta terça-feira (21). O crime aconteceu no último dia 11, quando a diarista Rauliane Souza Silva foi abandonada em um mato depois de ter seu rosto desfigurado durante as agressões. Os filhos da vítima presenciaram o ataque.

Segundo a Polícia Civil, Joelson foi detido em cumprimento de um mandado de prisão temporária. Ele estava na casa da mãe, no bairro Saionara. O suspeito resistiu à prisão e tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais e conduzido à 16a Delegacia Regional de Linhares.

Your browser does not support the audio element. Acusado de desfigurar rosto da mulher é preso em Sooretama

Em nota, a Polícia Civil explicou que o mandado de prisão foi expedido pela 1a Vara Criminal de Linhares pelo crime de tentativa de feminicídio. Após os procedimentos de praxe, Joelson será encaminhado para Penitenciária Regional de Linhares (PRL) ainda na manhã desta quarta-feira (22).

O CRIME

Rauliane teve o maxilar quebrado e ficou com o rosto desfigurado após ser agredida no último dia 11, em Sooretama. Ela e o Joelson estavam juntos há seis anos. Após a sessão de agressões, o abandonou a vítima desacordada em um mato. Ela foi encontrada horas depois, já na madrugada de domingo (12), Dia das Mães, e foi levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL) por uma ambulância.

Na semana passada, a diarista foi transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, onde passou por uma cirurgia no maxilar na quinta-feira (16). A unidade de saúde é referência no Estado para tratamento bucomaxilofacial. Familiares da vítima, que pediram para não ser identificados, contaram que ela teve alta na tarde desta terça-feira (21) e está na casa de uma parente em Linhares.

SUSPEITO HAVIA FUGIDO

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o delegado Gleydson de Almeida, titular da Delegacia de Polícia de Sooretama, contou que o acusado fugiu após agredir a diarista no último dia 11. “Nós obtivemos a informações preliminares de que ele teria se dirigido para a região metropolitana – Vitória, Vila Velha ou Serra – e continuamos as investigações. Até que, na data de ontem (21) à tarde, recebemos a confirmação de que ele estava em Sooretama, na casa da mãe”, afirmou.

ACUSADO FOI ATRÁS DA VÍTIMA