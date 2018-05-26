Ações estruturantes a serviço do desenvolvimento

Bruno Funchal*

O desenvolvimento de uma economia e seu crescimento sustentável são consequências de melhoras em sua produtividade, conforme amplamente evidenciado pela literatura econômica. Um retrato do Brasil desde o pós-guerra feito por Ferreira e Veloso (2015), mostra que o crescimento médio da produtividade (a chamada PTF – produtividade total dos fatores) foi praticamente zero (0,1% para ser mais exato). Mas o que precisa ser feito para que esse cenário mude?

A implantação de políticas públicas acertadas em áreas estratégicas, como educação, saúde e infraestrutura, e a modernização de instituições, contribuem para o aumento da produtividade sendo, dessa forma, fundamentais para o desenvolvimento econômico.

Grandes mudanças também têm acontecido na área da infraestrutura e logística. Gargalos históricos começam a ser solucionados, e o exemplo mais recente é o Aeroporto de Vitória

No Estado, projetos na educação, com o Escola Viva, e em saúde, com a Rede Cuidar, são exemplos de políticas públicas com foco no desenvolvimento. O primeiro tem foco na qualidade do ensino e formação de profissionais, enquanto o segundo aproxima a população do interior do atendimento médico especializado.

Grandes mudanças também têm acontecido na área da infraestrutura e logística. Gargalos históricos começam a ser solucionados, e o exemplo mais recente é o Aeroporto de Vitória. É fato que com um aeroporto, com capacidade ampliada e mais moderno, nosso Estado passa a ser uma boa opção para novos negócios, tanto aqueles ligados ao comércio, com destaque para o fortalecimento do transporte de cargas e para as vendas não presenciais, quanto aos relacionados ao turismo, com a criação de novos serviços e produtos.

Da mesma forma, ações com foco na melhoria de ambiente de negócios, como a desburocratização para a abertura e fechamento de empresas, pelo Programa Simplifica-ES, a modernização de legislações, a instituição do Código de Defesa do Contribuinte Capixaba e o lançamento do aplicativo Menor Preço, tendem a deixar nosso Estado mais competitivo, simples e seguro para trabalhar. Isso estimula a atração de grandes investidores nacionais e internacionais e também a abertura de novas empresas no solo capixaba.

É assim, com mudanças estruturantes, que faremos o nosso Estado cada mais produtivo e mais competitivo, construindo as bases para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

*O autor é secretário de Estado da Fazenda