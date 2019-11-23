Acidentes com moto matam uma pessoa por dia no Estado

Uma carnificina. Nos dez primeiros meses deste ano, 320 pessoas morreram em acidentes de trânsito com moto no Estado. A média é pouco superior a de uma morte por dia no período de 304 dias. Os dados são do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo. Das 681 mortes no trânsito em geral ao longo de janeiro a outubro no ES, 86% das vítimas foram homens (586) enquanto 14% (95) vitimaram mulheres.
Enquanto no Estado está ocorrendo redução nos homicídios, as mortes no trânsito têm apresentado tendência de alta. O aumento é de 9,3%. No ano passado, de janeiro a outubro, o índice era de 623 (681 em 2019). A taxa de mortes de acidentes no trânsito no Espírito Santo é de 20,3 para cada 100 mil habitantes. Mas já foi pior: em 2011, era de 32,7.