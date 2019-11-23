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Leonel Ximenes

Acidentes com moto matam uma pessoa por dia no Estado

De janeiro a outubro, 320 pessoas morreram em ocorrências com esse tipo de veículo no Espírito Santo

Públicado em 

23 nov 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente envolvendo moto na BR 101 no Espírito Santo: rotina macabra Crédito: Fernando Madeira
Acidentes com moto matam uma pessoa por dia no Estado
Uma carnificina. Nos dez primeiros meses deste ano, 320 pessoas morreram em acidentes de trânsito com moto no Estado. A média é pouco superior a de uma morte por dia no período de 304 dias. Os dados são do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo. Das 681 mortes no trânsito em geral ao longo de janeiro a outubro no ES, 86% das vítimas foram homens (586) enquanto 14% (95) vitimaram mulheres.

NA CONTRAMÃO

Enquanto no Estado está ocorrendo redução nos homicídios, as mortes no trânsito têm apresentado tendência de alta. O aumento é de 9,3%. No ano passado, de janeiro a outubro, o índice era de 623 (681 em 2019). A taxa de mortes de acidentes no trânsito no Espírito Santo é de 20,3 para cada 100 mil habitantes. Mas já foi pior: em 2011, era de 32,7.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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