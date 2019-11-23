Acidentes com moto matam uma pessoa por dia no Estado

Uma carnificina. Nos dez primeiros meses deste ano, 320 pessoas morreram em acidentes de trânsito com moto no Estado. A média é pouco superior a de uma morte por dia no período de 304 dias. Os dados são do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo. Das 681 mortes no trânsito em geral ao longo de janeiro a outubro no ES, 86% das vítimas foram homens (586) enquanto 14% (95) vitimaram mulheres.